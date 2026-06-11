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Niegan libertad condicional a exraider Henry Ruggs casi 5 años tras choque mortal

LAS VEGAS (AP) — El exjugador de la NFL Henry Ruggs recibió la negativa a la libertad condicional casi cinco años después de matar a una mujer en un choque automovilístico en Las Vegas, determinó el jueves la Junta de Comisionados de Libertad Condicional de Nevada.

ARCHIVO - Foto del 10 de mayo del 2023, el exjugador de los Raiders de Las Vegas Henry Ruggs comparece frente al tribunal. (AP Foto/John Locher, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 10 de mayo del 2023, el exjugador de los Raiders de Las Vegas Henry Ruggs comparece frente al tribunal. (AP Foto/John Locher, Archivo) AP

Ruggs, exselección de primera ronda del draft y receptor abierto de los Raiders, conducía su auto deportivo a velocidades de hasta 251 km/h en la ciudad el 2 de noviembre de 2021, cuando se estrelló contra un vehículo y mató a la conductora Tina Tintor y a su perro, Max. Tintor tenía 23 años.

Los fiscales señalaron en ese momento que su nivel de alcohol en sangre, medido dentro de las dos horas requeridas tras el choque, fue de 0,16%. Antes del accidente, estuvo en TopGolf, un recinto de entretenimiento deportivo en Las Vegas, según los fiscales.

Ruggs se declaró culpable en mayo de 2023 de conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) como delito grave causando la muerte y de homicidio involuntario vehicular como delito menor. Fue condenado en agosto de 2023 a una pena de prisión de tres a 10 años.

Ruggs comparecerá de nuevo ante la junta de libertad condicional tres meses antes de su fecha obligatoria de liberación condicional, el 24 de agosto de 2027, de acuerdo con Kathi Baker, directora ejecutiva de la Junta de Comisionados de Libertad Condicional de Nevada.

“El señor Ruggs y nuestra oficina seguimos sintiendo el dolor y la pérdida que ha sufrido la familia de la señora Tintor”, indicaron los abogados de Ruggs, David Chesnoff y Richard Schonfeld, en un comunicado del jueves: y añadieron que estaban decepcionados por la decisión de la junta de negar la libertad condicional.

Los abogados afirmaron que existe “evidencia abrumadora” de que Ruggs ha aceptado la responsabilidad por su conducta y ha participado en esfuerzos de alcance comunitario relacionados con la prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol, incluido completar programas educativos mientras estaba bajo custodia.

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