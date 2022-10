Nicolás Maduro y altos jefes militares usan los trágicos deslaves como propaganda mientras niegan el acceso a la prensa

La tragedia desatada en Venezuela, desde el 8 de octubre, como consecuencia de las lluvias, que ha tapiado casas, vehículos, dejando una estela de muertos y heridos, le ha servido al régimen venezolano para desplegar una gigantesca maquinaria de propaganda, después que la primera visita de Nicolás Maduro Moros le permitiera mostrarse a sus anchas fuera de sus sitios habituales. No basta el uso de los soldados, toda la red comunicacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se está usando para mostrar al mandatario rodeado de personas en estado de vulnerabilidad, por lo que no faltan fotos abrazado con niños y ancianos. Incluso hay elaboración de afiches o flyer publicitarios resaltando.

Hasta ahora Maduro había sido extremadamente cuidadoso, para no exponerse en público, no asistiendo a eventos significativos para la Fuerza Armada, como el Día del Ejército o el Día de la Independencia venezolana, ni en actos que hubiesen representado ganancia política, como reabrir la frontera, por lo que se había obligado a permanecer encerrado mayoritariamente en el Palacio de Miraflores y Fuerte Tiuna.

Acompañado de su esposa Cilia Flores, abrazó y besó niños, mujeres y ancianas, disfrutó las fotos y videos metiéndose con altas botas en pequeños charcos de agua y barro, mientras hacía promesas de nuevas casas para cada familia afectada, acompañadas de miradas esperanzadoras de quienes quizá tengan la certeza de que solo es una promesa más. Los videos en las redes sociales corrieron; muchos internautas manifestaban asombro porque desde hace años no lo veían en estas imágenes propias de una campaña electoral.

Arepitas y discurso

Maduro regresó a Tejerías como si fuera candidato en campaña, sobre un vehículo rústico, rodeado de cámaras, lanzaba saludos y besos, estrechó manos. Frente a un grupo de personas, con un megáfono en mano, hizo promesas de reconstruir el lugar.

El lunes, acompañado de militares, ministros, dirigentes del PSUV como Diosdado Cabello, se reunió con vecinos de la zona afectada, donde le pidió al ministro de Planificación, el geógrafo Ricardo José Menéndez Prieto, que explicara lo ocurrido en el sector Tejerías, cuya conclusión es que el principal responsable serían los españoles al presentarse en esa región desplazando a los indígenas de sus territorio naturales, en clara alusión al tercer viaje de Cristóbal Colón, el 2 de agosto de 1498.

TULNR67FWZAHPKWEWC7M5KNPZE.webp

Meendez dijo que “al llegar los españoles a lo que hoy es el estado Aragua, exterminaron a los pueblos indígenas y se establecieron allí para crear plantaciones de caña de azúcar y otros cultivos. Trajeron (esclavos) mano de obra barata para cultivarlas y los pusieron a vivir en los explayamientos o zonas de abanico de los ríos, en lo que es hoy la carretera nacional”. Maduro lo interrumpe para aseverar que es el “antiguo camino de los españoles”.

La tragedia causada por las lluvias también activó a varios jefes militares, unos en video haciendo arepitas, como lo hizo el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), General en Jefe (Ej) Domingo Hernández Lárez en compañía del comandante de la Armada, almirante Aníbal José Brito Hernández; ese video causó agrias críticas entre militares venezolanos, quienes califican de demagogia que dos altos oficiales de la Fuerza Armada hagan ese tipo de video en medio de la crisis de las familia damnificadas. Otros, por considerar que se ridiculiza el uniforme militar con acciones propagandísticas y populistas. Cual influencers, tampoco faltaron los videos del Ministro de la Defensa, GJ (Ej) Vladimir Padrino López.

¡Cámara, acción!

Desde hace mucho tiempo no se sentía tan empoderado, así que Maduro no solo repite la experiencia, sino que esta vez se asegura de llevar todo el equipo de filmación que le garantice imagen, video y sonido para la difusión. Viste el uniforme militar que Hugo Chávez inventó para Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, en su febril desespero por ocupar un grado militar que no existe como tal en la institución castrense y que hoy ha llevado a que un civil, que ni siquiera cumplió con el servicio militar obligatorio, porte el uniforme con rango militar.

Ha demostrado sentirse tan cómodo que incluso volvió a permitirle a Diosdado Cabello que se siente a su lado. Ha dicho que todo el gabinete ejecutivo está abocado a atender la zona. El canal de propaganda del Gobierno, VTV, el 17 de octubre, mostró imágenes de una segunda visita de Maduro a Tejerías, donde se le observa sobre un vehículo militar Tiuna, en el que va junto a Cilia Flores, el ministro Padrino López, entre otros. El Tiuna adaptado con varios equipos de grabación y fotografía, que luego se difundieron por las redes de la FANB, del Ejecutivo nacional y de los medios de propaganda del régimen venezolano.

No se le permite a la gran mayoría de los medios de comunicación que cubran lo que sucede en zonas como Tejerías o El Castaño; la única información es la difundida por el régimen venezolano, caracterizado por disfrazar o maquillar cifras y hechos, o que da poca credibilidad a lo dicho por los funcionarios. La respuesta del Ministro del Interior y Justicia, almirante Remigio Ceballos Ichaso fue tajante al negarle a los reporteros el acceso a las zonas en conflicto: “No estorbar”.

3PAEWV5DBRGIPBF7FHHBHBZDP4.webp

Al respecto ha surgido suspicacia ante la negativa de que periodistas estén presentes en la zona. Una de ellas es ocultar la magnitud de lo sucedido, la queja de la población y el reclamo a las autoridades. Un hombre, Isaac Castillo, airadamente, en franelilla y short cortos, dijo ante un micrófono que Maduro llegó a la entrada “ni siquiera subió”, agregando que “los cuerpos de seguridad están prohibiendo la entrada a la ayuda humanitaria. En la alcabala de Puerta Morocha le están cobrando 50 dólares a la gente que viene a traer enseres y medicina a los afectados de Tejerías”. Hortas después, rodeado del Ministro Ceballos, la gobernadora de Aragua, y otros funcionarios, dijo que lo “agarraron en el momento más álgido de la tragedia” y que le redigieron la palabra cuando hizo la denuncia, a la vez que citó a su “comandante Chávez”.

Otra razón del bloqueo a la prensa libre fue expresada por el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Velásquez Alvaray, ahora en el exilio después de formar parte de la revolución bolivariana, para quien lo ocurrido en Aragua tiene como antecedente que desde hace tres meses se realizan explosiones en la zona alta del sector Laguneta de la Montaña, estado Miranda, cerca de los canales del cauce por donde circulan las afluencias de agua de las quebradas; esa acción, que se estaría haciendo bajo el control de Nicolasito Maduro Guerra, tiene como fin la explotación de mineral de níquel.

