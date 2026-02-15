Nicolás Ibáñez marca en la victoria de Cruz Azul 2-1 sobre Tigres en el Clausura de la Liga MX

El zaguero brasileño Joaquim abrió la cuenta en propia puerta a los 56 minutos, cuando falló el cálculo de un cabezazo, que sorprendió en la salida al arquero Nahuel Guzmán y se metió lentamente dentro de la portería.

Ibáñez, quien lleva poco más de una semana con los celestes tras haber dejado a los Tigres, hizo más holgada la ventaja al mandar a las redes un rechace de Guzmán a un disparo de Willer Dita a los 60.

Entre los dos goles celestes, Carlos Rodríguez estuvo cerca de hacer uno más con un disparo a la llegada al área que dio en el poste.

Ángel Correa recortó la desventaja a los 71, luego de firmar con un remate rasante un pase filtrado en el área que superó al arquero Andrés Gudiño.

Cruz Azul hilvanó cinco jornadas sin derrota (cuatro triunfos y un empate) para llegar a 13 puntos, quedando únicamente detrás del líder Guadalajara, que lleva pleno de victorias para tener 18 puntos luego de haber vencido 1-0 al América el sábado.

Para el próximo fin de semana, La Máquina recibirá la visita de las invictas Chivas en el Estadio Cuauhtémoc, donde juega esta campaña como local.

Tigres se quedó con 10 unidades en la séptima posición de la tabla.

Ibáñez jugó tres años con Tigres antes de salir previo al cierre de registros para este torneo. A media semana se estrenó como goleador celeste en la contundente victoria de 5-0 sobre Vancouver FC, en el duelo de vuelta de su serie de la Copa de Campeones de Concacaf.

Hasta el tanto de Correa, Tigres había sido contenido en la zona de ataque, en la que también tuvo gran brillo a media semana luego de vencer 4-1 al Forge FC de la liga canadiense en el torneo de Concacaf.

En el resultado con el que finalizó la jornada, Mazatlán remontó para vencer 2-1 a Santos y obtener sus primeros puntos en el campeonato.

Facundo Almada, a los 43 minutos, y Mauro Zaleta, a los 53, hicieron las dianas del conjunto mazatleco, que vive su última temporada en la primera división. Lucas Di Yorio había puesto al frente en el marcador a Santos a los 17 minutos con un tiro penal.

Posiciones en el torneo

Con el final de la 6ta jornada las Chivas tienen 18 puntos; Cruz Azul 13; Pumas y Toluca 12; Pachuca 11; Monterrey, Tigres y Atlas 10; Necaxa 9; América 8; San Luis y Tijuana 7; Puebla y Querétaro 5; Ciudad Juárez y León 4; Mazatlán 3 y Santos 1.

Próxima jornada

La séptima fecha comenzará el viernes 20 de febrero con los juegos Tigres vs. Pachuca y Puebla vs. América; continuará el sábado 21 con Atlas vs. San Luis; León vs. Santos; Necaxa vs. Toluca; Cruz Azul vs. Chivas y Tijuana vs. Mazatlán; la jornada concluirá el domingo con los duelos Pumas vs. Monterrey y Querétaro vs. Ciudad Juárez.

FUENTE: AP