americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nico Echavarría gana el Cognizant Classic con un fin de semana perfecto tras colapso de Shane Lowry

PALM BEACH GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Nico Echavarria no cometió ningún bogey en todo el fin de semana. Shane Lowry iba camino de lograr lo mismo, hasta el mismísimo final.

El colombiano Nico Echavarria reacciona después de embocar su putt para un birdie en el hoyo 17 en la última ronda del torneo de golf Cognizant Classic, el domingo 1 de marzo de 2026, en Palm Beach Gardens, Florida, EE.UU. (AP Foto/Marta Lavandier)
El colombiano Nico Echavarria reacciona después de embocar su putt para un birdie en el hoyo 17 en la última ronda del torneo de golf Cognizant Classic, el domingo 1 de marzo de 2026, en Palm Beach Gardens, Florida, EE.UU. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Y eso fue lo que decidió el torneo Cognizant Classic.

El colombiano Echavarria —quien estaba tres golpes atrás con tres hoyos por jugar— firmó una tarjeta de 66 golpes, de 5 bajo par, el domingo para ganar en PGA National, con un total de 17 bajo par, con 267, y superó a Lowry (69), Austin Smotherman (69) y Taylor Moore (68) por dos golpes.

“A veces hay que tener algo de suerte”, comentó Echavarria.

Él la tuvo. Lowry no.

Lowry —quien sigue maldito en PGA National, donde ahora ha terminado entre los primeros 11 durante cinco años consecutivos sin una victoria— se vino abajo con dobles bogeys consecutivos en el par 4 del hoyo 16 y el par 3 del 17, ambos como resultado de golpes de salida que se fueron muy a la derecha y terminaron en el agua.

Fue la tercera victoria de Echavarria en el PGA Tour y la primera en Estados Unidos, y esta le valió una segunda invitación al Masters para el colombiano de 31 años. El cheque del ganador, de 1,728 millones de dólares, fue el más grande de su carrera, unos 200.000 dólares más de lo que recibió por ganar el Zozo Championship en Japón en 2024.

Lowry —quien ha estado en la pelea en PGA National en cada uno de los últimos cinco años y tuvo ventajas tardías en 2022 y 2024— marchaba con buen ritmo, embocando desde fuera del green para birdie en el par 4 del hoyo 9 para iniciar una racha en la que jugó 5 bajo par en un tramo de cinco hoyos.

Y llegó al par 4 del 16 con una ventaja de tres golpes sobre Echavarria. Ahí fue donde comenzó su pesadilla.

El hierro largo de Lowry desde el tee se fue muy a la derecha y encontró el agua. Tras un drop con penalidad, pegó un wedge de regreso a la calle y su cuarto golpe cayó en un búnker junto al green. Desde una postura incómoda, sacó la bola a 3 pies y medio y embocó el putt para doble bogey, recortando su ventaja a uno.

Mientras todo eso ocurría, Echavarria dejó su golpe de aproximación en el par 3 del 17 a unos 10 pies. Metió el putt para empatar, levantando el puño mientras veía la bola rodar hasta el hoyo.

Luego Lowry hizo otro doble en el 17 con un golpe de hierro que se quedó muy corto y a la derecha. Necesitaba un milagro en el par 5 del 18 después de enviar su segundo golpe a un búnker junto al green. El tiro de Lowry desde casi 30 yardas se pasó de largo, y Echavarria —en la carpa de anotación, observando el desenlace— supo que había ganado.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Destacados del día

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela en pocas semanas

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela "en pocas semanas"

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter