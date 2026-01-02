Niclas Füllkrug llega a préstamo al AC Milan en el inicio del mercado de fichajes en Italia

Compartir en:









ARCHIVO - Foto del viernes 22 de agosto del 2025, Niclas Füllkrug del West Ham en el encuentro ante el Chelsea en la Liga Premier. (AP Foto/Dave Shopland, Archivo) AP

Milan tiene la opción de comprar al internacional alemán de 32 años por un monto reportado de cinco millones de euros (seis millones de dólares) al final de la temporada.

Füllkrug ya había comenzado a entrenar con sus nuevos compañeros de equipo a finales del año pasado después de pasar un examen médico y podría debutar de inmediato, ya que el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, confirmó que iniciará en el banquillo para el partido de la Serie A del viernes contra Cagliari.

Füllkrug jugó para varios clubes en Alemania antes de mudarse al West Ham desde el Borussia Dortmund en 2024.

Sin embargo, no logró impactar en la Liga Premier, anotando solo tres goles en una primera temporada plagada de lesiones y ninguno en esta campaña. No ha encontrado el fondo de la red desde abril.

