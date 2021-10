Nicaragüenses aprovechan vacunas rechazadas por hondureños

El peligro que se corre por la renuencia de los hondureños a vacunarse es que las dosis que hay en existencia puedan perderse por vencimiento y ante esa situación, según algunos, sería mejor donarlas. “Sería terrible que Honduras teniendo vacunas se le vayan a vencer en lugar y es mejor que se hagan uso en una población cercana”, expresó a la AP la directora de Salud de la ONG Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Blanca Munguía. A su criterio, en Honduras hay suficientes vacunas y “el que no se vacuna, es porque no quiere o porque vive en algún lugar de difícil acceso, pero no es por falta de vacunas, entonces mejor que las aprovechen los nicaragüenses”.