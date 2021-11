Video muestra a cientos de cubanos intentado comprar pasajes en las oficinas de Copa Airlines en La Habana hacia Nicaragua

" Todos estamos desesperados pero si no tenemos calma los estafadores se aprovechan . Los vuelos están saturados hasta nuevo aviso", dijo Shena Figueroa en el grupo de Telegram "Cubanos destino Nicaragua" . Solo del 23 al 24 de noviembre los usuarios de ese grupo aumentaron en más de 1.500 personas, según las cifras divulgadas por su administrador

"Ahora mismo la aerolínea Copa tiene los pasajes súper caros porque es la única que está volando hacia Nicaragua. Sé que muchos estamos locos por salir pero no sé vayan con la primera bola. Cuando las demás aerolíneas, dígase Conviasa o Aruba, la misma Cubana o la que sea, empiecen a viajar a ese destino los precios disminuirán un poco. Eso es ley de oferta y demanda. Ese es mi consejo y piensen que para los que quieren usar ese país (Nicaragua) como trampolín ese es el inicio del trayecto", dijo una usuaria identificada como Karu.

Embed

DIARIO DE CUBA pudo comprobar en la página oficial de COPA que ya no hay vuelos disponibles entre La Habana y Managua para diciembre y que los precios de enero están entre los 1.735,73 a 1.873,73 dólares. "Yo me saqué mi pasaje ahora mismo y mira en cuanto salió": 1.805,73 dólares ida y vuelta, dijo un usuario identificado como Camilo.

Este diario comprobó un vuelo por el mismo precio (1.805,73 dólares) entre La Habana y Managua con una escala de cuatro horas en Panamá. El itinerario de Copa sale de La Habana el domingo 9 de enero de 2022 y regresa a la Isla el domingo 23 de enero.

"Esos pasajes están demasiado caros, precios surrealistas de verdad. ¿Hay alguna posibilidad de que bajen los precios de los pasajes en un futuro próximo?", cuestionó Rolys Ramos. Karu respondió que "nadie aquí es adivino. Depende mucho de cuando empiecen a volar otras aerolíneas que le hagan competencia a Copa. Por el momento Copa es lo mismo que ETECSA", dijo en referencia al monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba.

La embajada de Panamá en Cuba recordó este miércoles a todos los viajeros que "Panamá no requiere visa de tránsito para los ciudadanos cubanos pero el tránsito no puede ser mayor a 12 horas. No hay excepciones a este límite. Las personas que excedan este límite de 12 horas deben tener visado y cumplir con los requisitos sanitarios establecidos".

Los administradores del grupo de Telegram y otros usuarios insistieron en esperar a que la estatal Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A. (ECASA) publique los vuelos de las aerolíneas a Cuba para diciembre.

Requisitos para viajar a Nicaragua

La aerolínea Copa señaló entre los requisitos para viajar a Nicaragua completar un formulario de información para uso migratorio con sus datos generales; contar con un resultado negativo de prueba RT-PCR (hisopado) para Covid-19 de laboratorios autorizados, realizado en un periodo no mayor a 72 horas antes del ingreso a Nicaragua; y una vez se tenga el resultado de la prueba de Covid-19, se debe enviar en formato PDF a más tardar el día anterior al vuelo hacia Managua a las 1:00PM (hora Panamá), al correo vuelosmanagua@copaair.com.

"La información será enviada por Copa Airlines a las autoridades, quienes revisarán los documentos y notificarán la aprobación para el ingreso al país de cada pasajero. Copa Airlines te notificará a través de correo electrónico (hasta cinco horas antes de la salida del vuelo) la aprobación de las autoridades para tu ingreso a Nicaragua", agregó la compañía