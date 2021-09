NHL regresará a Juegos Olímpicos, si la pandemia no empeora

“No fue fácil, pero lo hicimos”, destacó el presidente de la IIHF, Rene Fasel, a The Associated Press vía telefónica. “Estoy realmente feliz. Cuando uno ve que la última vez fue en 2014, y que habrían esperado hasta 2026, así que uno tiene 12 años en medio —eso significa que tenemos una generación de jugadores de hockey que no habrían podido competir en los Juegos Olímpicos”.