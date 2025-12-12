NFL suspende y multa al copropietario de los Texans, Javier Loya, tras desestimar cargo de violación

Compartir en:









El castigo pone fin a la investigación abierta por la liga sobre cargos de violación y abuso sexual imputados a Loya, los cuales fueron retirados bajo los términos de un arreglo de culpabilidad.

Loya enfrentó un cargo de violación en primer grado y seis cargos de agresión sexual en Kentucky en 2023. Un año después, aceptó un cargo de "acoso con intención de abusar" a cambio de que se retiraran las otras acusaciones.

Los cargos se originaron en dos fiestas que Loya organizó en Louisville, Kentucky, según el Houston Chronicle.

Loya, quien no ha tenido ninguna participación con el club desde que fue acusado hace dos años y medio, puede solicitar su reincorporación a partir de junio, informó la liga el viernes.

El mexico-estadounidense de 56 años es presidente y director general de OTC Global Holdings, una empresa de comercio que cofundó en 2007. Ha tenido una participación en la franquicia de Houston desde su creación en 2002.

“Estoy en desacuerdo respetuosamente con la decisión de la NFL”, expresó Loya mediante un comunicado que envió al Chronicle. "Todos los cargos en mi contra fueron desestimados hace más de un año, y he permanecido transparente, respetuoso y sincero durante todo el proceso."

Una persona con conocimiento de la situación le dijo a The Associated Press que la participación de Loya en el equipo es inferior al 1%. La persona habló bajo condición de anonimato porque las participaciones de propiedad no se divulgan.