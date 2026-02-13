NFL gana queja contra el sindicato; árbitro ordena a la NFLPA dejar de publicar 'boletas' de equipos

Compartir en:









ARCHIVO - El logo de la NFL en un poste de las diagonales del estadio Acrisure antes de un partido de fútbol americano de la NFL entre los Steelers de Pittsburgh Steelers y los Ravens de Baltimore, el 4 de enero de 2026 en Pittsburgh. (Foto AP/Gene J. Puskar, Archivo) AP

“Estamos satisfechos con la decisión del árbitro, que ratifica el convenio colectivo de trabajo de las partes y prohíbe que la NFLPA desacredite a nuestros clubes e individuos mediante ‘boletas de calificaciones’ supuestamente basadas en datos y metodologías que se ha negado sistemáticamente a revelar. Seguimos comprometidos a trabajar en colaboración con la NFLPA y una empresa de encuestas independiente para desarrollar y administrar una encuesta científicamente válida, a fin de recabar comentarios precisos y confiables de los jugadores, tal como las partes acordaron en el CBA”, manifestó el portavoz de la NFL, Brian McCarthy, en un comunicado.

En un memorando enviado a los 32 equipos, abogados de la NFL señalaron que el testigo y el abogado de la NFLPA en una audiencia caracterizaron las boletas de calificaciones como “discurso sindical” y admitieron que: el sindicato “seleccionó a conveniencia” los temas y las respuestas de los jugadores para incluirlos o no en las boletas; los jugadores no tuvieron ningún papel en la redacción de los comentarios; el sindicato eligió qué citas anónimas de jugadores incluir o excluir, y el sindicato determinó el peso que se daría a cada tema y el impacto resultante en las calificaciones alfabéticas.

“El árbitro no determinó que la encuesta independiente del sindicato necesariamente entre en conflicto con su obligación de realizar una encuesta conjunta específica sobre las opiniones de los jugadores respecto de la suficiencia de la atención médica conforme al CBA”, indicó la liga en su memorando a los equipos. “Por lo tanto, el Consejo de Administración continuará trabajando con la NFLPA para diseñar y llevar a cabo dicha encuesta en las próximas temporadas”.

Más tarde, el sindicato emitió un comunicado en el que afirmó que sus esfuerzos no desaparecerán y que seguirá garantizando que se escuche a los jugadores.

“El fallo ratifica nuestro derecho a encuestar a los jugadores y compartir los resultados con los jugadores y los clubes”, señaló el sindicato en su comunicado. “Aunque discrepamos firmemente con la restricción de hacer públicos esos resultados, esa limitación no detiene el programa ni su impacto. Los jugadores seguirán recibiendo los resultados, y los equipos seguirán escuchando directamente a sus vestuarios.

“Es importante destacar que el árbitro rechazó la caracterización de la NFL sobre el proceso, al considerar que las boletas de calificaciones de los equipos son justas, equilibradas y cada vez más positivas con el tiempo. Nuestra metodología es sólida”.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP