Neymar firma doblete histórico con Santos y pide pista para ir al Mundial con Brasil

ARCHIVO - Neymar durante una rueda de prensa en Santos, Brasil, el 31 de enero de 2025. (AP Foto/Andre Penner) AP

También sumó más adeptos en su intento de integrar la selección de Brasil para el Mundial.

El partido fue apenas el tercero del año para Neymar. El delantero de 34 años sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior en octubre de 2023 y se sometió a otra cirugía de rodilla en diciembre.

Los críticos quedaron impresionados no solo por los dos goles de Neymar la noche del jueves, sino también por la manera en que los hizo. El primero fue con un remate cruzado que mostró más potencia y precisión de la que había exhibido recientemente. Y el segundo fue con un sutil globo por encima del arquero.

“La semana pasada algunos decían que yo era el peor jugador del mundo”, dijo Neymar a SporTV después del partido en referencia a la derrota 2-1 ante Novorizontino en el campeonato estatal de Sao Paulo. “Pero hoy marqué dos goles y eso es lo que importa. Un día no sirves, deberías retirarte; al otro, tienes que ir al Mundial”.

El seleccionador Carlo Ancelotti ha dicho repetidamente que solo llevará al Mundial a jugadores que estén al 100% en condiciones físicas. Pero jugadores locales, analistas y entrenadores defienden cada vez más los méritos de Neymar, incluso si no está en su mejor forma.

Vanderlei Luxemburgo, antiguo técnico de Brasil y del Real Madrid, comentó a Globo Esporte que “estoy casi 100% seguro de que llevará a Neymar".

Ancelotti "sabe que necesitará la inteligencia y la habilidad de Neymar”, agregó. El ex del Barcelona y Paris Saint-Germain quedó décimo en la tabla histórica de anotadores de Santos, con 151 tantos en dos etapas. Pelé encabeza la lista con 1.061. Neymar es el máximo goleador histórico de Brasil con 79 en 125 partidos. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP