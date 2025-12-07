americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Neymar ayuda al Santos a evitar el descenso y anuncia que se someterá a cirugía de rodilla

SAO PAULO (AP) — El Santos de Neymar aseguró su permanencia en la Serie A de Brasil el domingo con una victoria de 3-0 sobre Cruzeiro, y el astro del fútbol de 33 años confirmó posteriormente que se someterá a una cirugía en su rodilla izquierda.

ARCHIVO - Neymar, del club Santos de Brasil, da una conferencia de prensa el 31 de enero de 2025, en Santos, Brasil. (AP Foto/Andre Penner, Archivo)
ARCHIVO - Neymar, del club Santos de Brasil, da una conferencia de prensa el 31 de enero de 2025, en Santos, Brasil. (AP Foto/Andre Penner, Archivo) AP

Jugando su último partido de liga de la temporada, Santos —que alcanzó un seguimiento global con el legendario Pelé— evitó lo que habría sido el segundo descenso del club en su historia. Santos descendió en 2023 por primera vez casi un año después de la muerte de Pelé.

Neymar luchó por recuperarse de un desgarro del ligamento cruzado anterior en octubre de 2023 durante un partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Uruguay. Pero fue clave para Santos en su exitosa lucha por evitar el descenso en el campeonato brasileño tras su ascenso el año pasado.

Neymar, quien regresó a Santos en enero, fue decisivo para el club donde comenzó su carrera profesional. En las últimas tres jornadas de la liga, Neymar anotó un gol contra Sport Recife en una victoria de 3-0, logró un triplete contra Juventude el miércoles en otra victoria de 3-0, y el domingo fue un eficaz creador de juego.

Thaciano (a los 26 y 28 minutos) y João Schmidt (60) anotaron contra Cruzeiro en el Estadio Vila Belmiro mientras Santos terminó en el puesto 12 con 47 puntos.

Neymar jugó solo 19 de las 38 jornadas de la liga, que comenzó en abril. Anotó ocho goles.

“Vine para esto, para tratar de ayudar de la mejor manera que pueda. Estas han sido semanas difíciles para mí”, expresó Neymar después del partido. “Agradezco a quienes estuvieron conmigo para levantarme. Si no fuera por ellos, no habría jugado estos partidos debido a estas lesiones, este problema de rodilla. Necesito descansar y luego tendremos esta cirugía”.

Neymar no dio más detalles sobre la lesión de rodilla y la cirugía. Aún espera ser incluido en la lista final de Brasil para la Copa del Mundo de 2026, aunque el entrenador Carlo Ancelotti aún no ha elegido al ex capitán desde que asumió en mayo.

Flamengo ganó su noveno título de liga brasileña a mitad de semana tras una victoria en casa por 1-0 contra Ceará. El club de Río de Janeiro también ganó la Copa Libertadores el mes pasado.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el distrito de Queens, Nueva York, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa, archivo)

Mamdani informa a inmigrantes en NY sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Operarios y soldados inspeccionan misiles Flamingo, de la empresa ucraniana Fire Point, durante su entrega al ejército, en una ubicación no revelada, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania durante contactos diplomáticos

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Destacados del día

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

ARCHIVO - El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el distrito de Queens, Nueva York, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa, archivo)

Mamdani informa a inmigrantes en NY sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

Caos en el Habana Libre: Cientos de cubanos colapsan el hotel por falsa promesa de ayuda de 1,100 dólares

Caos en el Habana Libre: Cientos de cubanos colapsan el hotel por falsa promesa de ayuda de 1,100 dólares

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter