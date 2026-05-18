NextEra Energy busca adquirir Dominion Energy; sería enorme fusión de compañías eléctricas en EEUU

Materiales almacenados para el proyecto de energía eólica de Dominion Energy en el Portsmouth Marine Terminal en Portsmouth, Virginia, el 22 de diciembre del 2025. (AP foto/Steve Helber) AP

Se trata de una de las mayores fusiones propuestas hasta ahora este año y crearía el mayor negocio de servicios eléctricos regulados del mundo por capitalización bursátil, informaron las compañías el lunes.

La empresa combinada atenderá aproximadamente 10 millones de cuentas de clientes de servicios públicos en Florida, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Dominion, con sede en Richmond, Virginia, ayuda a suministrar energía a cientos de centros de datos en todo el estado. También presta servicio eléctrico regulado a 3,6 millones de hogares y empresas en Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, y servicio regulado de gas natural a 500.000 clientes en Carolina del Sur.

NextEra, con sede en Juno Beach, Florida, es propietaria de Florida Power & Light Company, que suministra electricidad a unas 12 millones de personas en todo el estado.

Los accionistas de Dominion recibirán una relación de canje fija de 0,8138 acciones de NextEra Energy por cada acción de Dominion que posean. Los accionistas de Dominion seguirán recibiendo el dividendo trimestral actual de Dominion hasta el cierre, además de un pago único en efectivo de 360 millones de dólares en el momento del cierre.

Los accionistas de NextEra serán propietarios del 74,5% del negocio combinado, mientras que los accionistas de Dominion poseerán el 25,5%.

El director ejecutivo de NextEra, John Ketchum, se desempeñará como presidente del consejo y director ejecutivo de la empresa combinada.

"Estamos uniendo NextEra Energy y Dominion Energy porque la escala importa más que nunca, no por el tamaño en sí, sino porque la escala se traduce en eficiencias de capital y operativas. Nos permite comprar, construir, financiar y operar de manera más eficiente, lo que se traduce en electricidad más asequible para nuestros clientes a largo plazo", declaró Ketchum en un comunicado.

La empresa combinada tendrá sedes paralelas en Juno Beach, Florida, y Richmond, Virginia. También mantendrá la sede operativa actual de Dominion Energy South Carolina en Cayce, Carolina del Sur.

El negocio utilizará el nombre de NextEra y cotizará con su símbolo bursátil "NEE" en la Bolsa de Nueva York. Su junta directiva incluirá a 10 directores de NextEra y a cuatro de Dominion.

El acuerdo, que fue aprobado por los consejos de administración de ambas compañías, está previsto a cerrarse en un plazo de 12 a 18 meses. Aún necesita la aprobación de los accionistas de NextEra y Dominion, así como diversas aprobaciones regulatorias, incluida la aprobación de la Comisión Reguladora Nuclear.

Las acciones de Dominion subieron más del 14% antes de la apertura del mercado, mientras que las de NextEra bajaron ligeramente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP