Newcastle despide al técnico Steve Bruce

Newcastle terminó 13ro y 12do en las dos primeras temporadas de Bruce al frente del equipo.

“Fue duro. Nunca me quisieron aquí, la gente quería que me fuese mal, decía que no servía para nada”, expresó Bruce, quien dirigió nueve equipos antes de llegar a Newcastle, en declaraciones a la prensa. “Fue así desde el primer día”.

Los nuevos dueños del club dijeron que esperan que en cinco años Newcastle esté peleando la Liga de Campeones.