Nevadas y lluvias dejan 61 muertos y 110 heridos en Afganistán

El portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, Yousaf Hammad, afirmó que 61 personas habían muerto y 110 resultaron heridas, mientras que 458 hogares habían sido completamente o parcialmente destruidos y cientos de animales habían muerto en 15 de las 34 provincias de Afganistán. Los números, dijo, podrían cambiar a medida que las autoridades recopilen más información de las provincias.
Afganistán es altamente vulnerable a eventos climáticos extremos, con nieve y lluvias intensas que provocan inundaciones repentinas que a menudo matan a docenas, o incluso cientos, de personas a la vez. En 2024, más de 300 personas murieron en inundaciones repentinas durante la primavera.
Décadas de conflicto junto con una infraestructura deficiente, una economía en dificultades, la deforestación y los efectos del cambio climático han amplificado el impacto de tales desastres, particularmente en áreas remotas donde muchas casas están construidas de barro y ofrecen escasa protección contra diluvios repentinos o fuertes nevadas.
A principios de este mes, las Naciones Unidas dijeron que Afganistán "seguirá siendo una de las mayores crisis humanitarias del mundo en 2026". La ONU y sus socios humanitarios lanzaron un llamamiento de 1.700 millones de dólares para asistir a casi 18 millones de personas en necesidad urgente en el país.
