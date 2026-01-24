americateve

Nevadas y lluvias dejan 61 muertos y 110 heridos en Afganistán

KABUL (AP) — Intensas nevadas y lluvias han causado la muerte de más de 60 personas y han herido a más de 100 en todo Afganistán en tres días, informó el sábado la autoridad de gestión de desastres del país, mientras las autoridades luchaban por abrir caminos y acceder a las aldeas aisladas.

El portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, Yousaf Hammad, afirmó que 61 personas habían muerto y 110 resultaron heridas, mientras que 458 hogares habían sido completamente o parcialmente destruidos y cientos de animales habían muerto en 15 de las 34 provincias de Afganistán. Los números, dijo, podrían cambiar a medida que las autoridades recopilen más información de las provincias.

Afganistán es altamente vulnerable a eventos climáticos extremos, con nieve y lluvias intensas que provocan inundaciones repentinas que a menudo matan a docenas, o incluso cientos, de personas a la vez. En 2024, más de 300 personas murieron en inundaciones repentinas durante la primavera.

Décadas de conflicto junto con una infraestructura deficiente, una economía en dificultades, la deforestación y los efectos del cambio climático han amplificado el impacto de tales desastres, particularmente en áreas remotas donde muchas casas están construidas de barro y ofrecen escasa protección contra diluvios repentinos o fuertes nevadas.

A principios de este mes, las Naciones Unidas dijeron que Afganistán "seguirá siendo una de las mayores crisis humanitarias del mundo en 2026". La ONU y sus socios humanitarios lanzaron un llamamiento de 1.700 millones de dólares para asistir a casi 18 millones de personas en necesidad urgente en el país.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

