Nets aplastan 127-82 a Bucks e igualan récord de franquicia por margen de victoria

NUEVA YORK (AP) — Egor Demin anotó 17 puntos, Noah Clowney agregó 16 y los Nets de Brooklyn igualaron la noche del domingo el récord de la franquicia en margen de victoria, sin ir nunca por detrás, en una victoria aplastante de 127-82 sobre unos mermados Bucks de Milwaukee.

El alero de los Nets de Brooklyn, Michael Porter Jr., levanta en el aire al pívot de los Bucks de Milwaukee, Myles Turner (3), mientras conduce hacia la canasta durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Heather Khalifa)
La victoria por 45 puntos igualó el récord del equipo establecido el nueve de enero de 1993 contra Washington mientras el equipo jugaba en Nueva Jersey. Los Nets han ganado cuatro de seis después de comenzar 3-13. En casa, han ganado tres de cuatro después de comenzar 0-9.

El entrenador de Brooklyn, Jordi Fernández, se perdió el juego debido a una enfermedad. El entrenador asistente Steve Hetzel dirigió al equipo.

Gary Trent Jr. anotó 20 puntos y Kyle Kuzma agregó 13 para los Bucks, que están teniendo dificultades. Han perdido tres de cuatro desde que la estrella Giannis Antetokounmpo se lesionó el gemelo derecho en los minutos iniciales de una victoria sobre Detroit el tres de diciembre.

Brooklyn lideró 65-46 al medio tiempo con un 56.5% de tiros acertados, y tuvo una racha de 24-11 en el tercer cuarto para poner el marcador en 94-65.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

