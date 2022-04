Otro duro golpe para Will Smith: Netflix ponen pausa película protagonizada por el actor

Fast and Loose será protagonizada Will Smith, pero con el desarrollo en pausa se desconoce si las filmaciones realmente podrán concretarse con el ganador del Oscar en el protagónico. Aún no está claro si Netflix prescindirá de la estrella estadounidense y tendrá en mente el fichaje de su reemplazo. Una situación similar encierra la realización de Bad Boys 4, bajo el sello de Sony, ya que recientemente ha sido declarado en pausa, según una fuente cercana. Por ahora, ninguna de las compañías que estrenará producciones con Smith ha hecho algún comentario sobre el lanzamiento de estas.