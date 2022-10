Netflix alargó la lista: ahora son más los países donde se prohíbe compartir la contraseña

Para asegurarse de que los usuarios no se escaquean de este ‘Extra Sub’, Netflix cerró la sesión de sus cuentas en sus televisores. Al intentar iniciar sesión de nuevo, la plataforma les pedía que pagasen una cuota adicional. A través de esta medida, la empresa quería que los consumidores no convivientes no pudiesen utilizar sus servicios en otra casa que no fuese la principal por un tiempo superior al de unas breves vacaciones.

Hace unos meses, la plataforma en streaming anunció una nueva medida con la que pretendían cobrar más a los usuarios que compartiesen sus cuentas. Su idea era que los no convivientes pagasen un extra de unos 2 a 3 euros más mensuales (al cambio).

La novedad llamada ‘Extra Sub’ comenzó a probarse en los planes ‘Estándar’ y ‘Premium’ de Chile, Costa Rica y Perú. Desde el pasado 22 de agosto, la función ha comenzado a ponerse a prueba también en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana.

¿Cómo funciona el ‘Extra Sub’?

Para asegurarse de que los usuarios no se escaquean de este ‘Extra Sub’, Netflix cerró la sesión de sus cuentas en sus televisores. Al intentar iniciar sesión de nuevo, la plataforma les pedía que pagasen una cuota adicional. A través de esta medida, la empresa quería que los consumidores no convivientes no pudiesen utilizar sus servicios en otra casa que no fuese la principal por un tiempo superior al de unas breves vacaciones.

