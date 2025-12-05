Netflix adquirirá el estudio y el negocio de streaming de Warner Bros. por $72.000 millones

ARCHIVO – Una visitante camina frente a imágenes de superhéroes de DC Comics al entrar en la experiencia interactiva "Action and Magic Made Here" en la presentación a los medios del Warner Bros. Tour Studio Hollywood el 24 de junio de 2021, en Burbank, California. (AP Foto/Chris Pizzello, Archivo) AP

Si los reguladores la aprueban, la fusión pondría a dos de los servicios de streaming más grandes del mundo bajo la misma propiedad, y uniría la división de televisión y cine de Warner, incluidos DC Studios, con la vasta biblioteca de Netflix y su rama de producción, que ha lanzado títulos populares como “Stranger Things” y “Squid Game” (“El juego del calamar”).

“Durante más de un siglo, Warner Bros. ha emocionado a las audiencias, capturado la atención del mundo y moldeado nuestra cultura”, afirmó David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, en un comunicado. “Al unirnos con Netflix, aseguraremos que las personas de todas partes continúen disfrutando por generaciones de las historias más resonantes del mundo”.

El acuerdo en efectivo y acciones está valorado en 27,75 dólares por acción de Warner, dándole un valor empresarial total de 82.700 millones de dólares, incluida la deuda. Se espera que la transacción se cierre en los próximos 12 a 18 meses después de que Warner complete su separación previamente anunciada de sus operaciones de cable. Redes como CNN y Discovery no se incluyen en el acuerdo.

La fusión propuesta podría atraer un intenso escrutinio antimonopolio, particularmente por su efecto en las suscripciones de streaming.

“Netflix es el principal servicio de streaming hoy en día. Ahora, combinado con HBO Max, se consolidará absolutamente como el Goliat en la industria del streaming”, afirmó Mike Proulx, vicepresidente y director de investigación en Forrester, una empresa de investigación de mercado.

Proulx añadió que una de las grandes preguntas sin respuesta es si HBO Max y Netflix “permanecerán como servicios de streaming separados o se combinarán en un megaservicio de streaming”.

De cualquier manera, expresó que los clientes podrían ver algún alivio en los precios en forma de una sola factura de suscripción o promociones de paquetes, lo cual sería un cambio favorable en un momento en que los precios de streaming continúan aumentando y los consumidores sienten la presión de pagar por múltiples servicios.

Por supuesto, todo eso depende de si el acuerdo se concreta. Netflix sostuvo el viernes que la adición de la programación de HBO y HBO Max dará a sus miembros “aún más títulos de alta calidad de los cuales elegir” y “optimizará sus planes para los consumidores”.

Otros advirtieron que una combinación Netflix-Warner podría crear un titán del entretenimiento aún más grande con ramificaciones para los consumidores y para las personas que trabajan en la industria del cine y la televisión.

Adquirir los estudios tradicionales de Warner marcaría un cambio notable para Netflix, particularmente su presencia en los cines. Según la adquisición propuesta, Netflix promete continuar con los estrenos en salas de los filmes de estudio de Warner, respetando los acuerdos contractuales de la empresa para los estrenos de películas.

Netflix ha mantenido la mayor parte de su contenido original dentro de su principal plataforma en línea. Pero ha habido excepciones, como la exhibición en la fase de calificación de sus contendientes a premios, como “Frankenstein” de este año, proyecciones limitadas en cines de “KPop Demon Hunters” y el próximo final de la serie “Stranger Things”.

Aunque la compañía de streaming tiene una política de no reportar las ventas de boletos, “KPop Demon Hunters” encabezó extraoficialmente la taquilla a finales de agosto recaudando casi 20 millones de dólares.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, dijo en un comunicado Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, y añadió que fusionarse con Warner “dará a las audiencias más de lo que aman”.

Críticos cuestionan el posible efecto en los cinéfilos y los cines

Los críticos afirman que una combinación Netflix-Warner sería una mala noticia para las personas que aman ir a las salas de cine y para quienes trabajan en ellas. Cinema United, una asociación comercial que representa más de 30.000 salas de cine en Estados Unidos y otras 26.000 en otros países, se opuso de inmediato al acuerdo propuesto, que “representa una amenaza sin precedentes para el negocio de la exhibición global”, declaró.

“El modelo de negocio declarado de Netflix no apoya la exhibición en salas de cine. De hecho, es lo opuesto”, señaló el viernes Michael O’Leary, CEO de Cinema United, instando a los reguladores a examinar de cerca el impacto. “Los cines cerrarán, las comunidades sufrirán, se perderán empleos”.

Anteriormente, Netflix había evitado aventurarse en otras partes del panorama de entretenimiento tradicional. Apenas en octubre, cuando Warner señaló que estaba abierto a una posible venta de su negocio, Sarandos, el co-CEO de Netflix, reiteró en una conferencia telefónica para reportar ganancias que la compañía había sido “muy clara en el pasado de que no tenemos interés en poseer redes de medios tradicionales” y que “no hay cambio allí”.

Warner Bros., con sus 102 años de antigüedad, es uno de los “cinco grandes” estudios que quedan en Hollywood. Si la venta de Netflix se concreta, los estudios tradicionales restantes serían Disney, Paramount, Sony Pictures y Universal.

El anuncio del viernes se produjo después de una guerra de ofertas de varios meses por Warner Bros. Discovery. Los rumores de interés de Netflix, así como de Comcast, propietario de NBC, comenzaron a surgir en el otoño. Presuntamente, Paramount, propiedad de Skydance, que completó su propia fusión de 8.000 millones de dólares en agosto, también hizo varias ofertas en efectivo.

Paramount pareció ser el favorito durante algún tiempo, y a diferencia de Netflix o Comcast, supuestamente competía por comprar toda la compañía de Warner, incluidas sus operaciones de cable que albergan CNN y Discovery.

Hasta el viernes, Paramount no ha respondido a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Los reguladores y la política podrían decidir el destino del acuerdo

Aunque la oferta de Netflix obtuvo la aprobación de Warner, los expertos enfatizaron que se avecina un accidentado camino regulatorio.

“Sin duda, la política entrará en juego”. Afirmó Proulx. Señaló particularmente la relación del gobierno del presidente Donald Trump con la familia de Larry Ellison, cuyo hijo David dirige Paramount, y los informes de las frustraciones de esa compañía con el proceso de venta, ninguno de los cuales, señaló, “puede ser ignorado como parte del cálculo del resultado de todo esto”.

Warner anunció en junio su intención de separar sus operaciones de streaming y estudio de su negocio de cable, delineando planes para que HBO, HBO Max, así como Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group y DC Studios, se conviertan en parte de una nueva compañía de streaming y estudios.

Mientras tanto, redes como CNN, Discovery y TNT Sports y productos digitales como el servicio de streaming Discovery+ y Bleacher Report formarían una contraparte de cable separada llamada “Discovery Global”. Se espera que Discovery Global se convierta en una nueva empresa que cotiza en bolsa, en un proceso que, según previsiones, se completará en el tercer trimestre de 2026.

Las acciones de Warner Bros. subieron casi un 2% el viernes tras la apertura de los mercados de Estados Unidos, mientras que las acciones de Netflix cayeron casi un 2%. Paramount cayó casi un 6%.

___

Ott informó desde Washington. La periodista cinematográfica de la AP Lindsey Bahr contribuyó a este informe desde Pittsburgh.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP