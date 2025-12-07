americateve

Netanyahu dice que Israel y Hamás pronto iniciarán segunda fase de alto al fuego

TEL AVIV, Israel (AP) — El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó el domingo en Jerusalén que Israel y Hamás "muy pronto pasarán a la segunda fase del alto al fuego", después de que Hamás devuelva los restos del último rehén retenido en Gaza.

El canciller alemán Friedrich Merz (der) habla al lado de Dani Dayan, presidente del Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, el 7 de diciembre del 2025. (John Wessels, Pool Photo via AP)
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (izq) con el canciller alemán Friedrich Merz en Jerusalén el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Ariel Schalit, Pool)
Netanyahu hizo estos comentarios durante una conferencia de prensa con el canciller alemán Friedrich Merz, quien está de visita en Israel.

Netanyahu destacó que la segunda fase de la tregua, el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza, podría comenzar tan pronto como a finales de mes. Hamás todavía retiene los restos de Ran Gvili, un policía de 24 años que fue asesinado el 7 de octubre de 2023 y cuyo cuerpo fue llevado a Gaza.

La segunda etapa también incluye el despliegue de una fuerza internacional para asegurar Gaza y la formación de un gobierno palestino temporal para gestionar los asuntos cotidianos bajo la supervisión de una junta internacional liderada por el presidente Donald Trump.

Netanyahu dice que la segunda fase será difícil

La devolución de los restos de Gvili marcaría la finalización de la primera fase del plan de 20 puntos de Trump. Hamás dice que no ha podido recuperar todos los restos porque están enterrados bajo los escombros dejados por la ofensiva de dos años de Israel en Gaza. Israel ha acusado a los militantes de retrasar el proceso y ha amenazado con reanudar las operaciones militares o retener la ayuda humanitaria si no se devuelven todos los restos.

Merz dijo el domingo que Alemania está ayudando con la implementación de la segunda fase enviando oficiales y diplomáticos a un centro de coordinación civil y militar liderado por Estados Unidos en el sur de Israel, y enviando ayuda humanitaria a Gaza.

Netanyahu declaró que pocos creían que la primera etapa del alto al fuego pudiera lograrse, y la segunda fase es igualmente difícil. "Como mencioné al canciller, hay una tercera fase, y esa es desradicalizar Gaza, algo que también la gente creía imposible. Pero se hizo en Alemania, se hizo en Japón, se hizo en los Estados del Golfo. Se puede hacer en Gaza también, pero por supuesto Hamás tiene que ser desmantelado".

El apoyo de Alemania a Israel no ha cambiado, dice el canciller

Merz afirmó el domingo que Alemania "siempre defenderá la existencia y seguridad de Israel", después de las atrocidades del Holocausto. "Esto es parte del núcleo inmutable de nuestra relación. Esto se aplica hoy, se aplica mañana y se aplica para siempre".

El canciller también dijo que Alemania todavía cree que una solución de dos estados es la mejor opción posible, pero que "el gobierno federal alemán sigue opinando que el reconocimiento de un estado palestino solo puede llegar al final de tal proceso, no al principio".

Netanyahu señaló que, aunque le gustaría visitar Alemania, no ha planeado un viaje diplomático porque le preocupa una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, el principal tribunal de crímenes de guerra de la ONU, el año pasado. Merz indicó que actualmente no hay planes para una visita, pero que podría invitar a Netanyahu en el futuro. Añadió que no está al tanto de futuras sanciones contra Israel por parte de la Unión Europea ni de planes para renovar las prohibiciones alemanas sobre exportaciones militares a Israel.

Alemania tuvo una prohibición temporal de exportar equipo militar a Israel, que fue levantada después de que comenzara el alto el fuego.

Israel mata a un militante en Gaza

El ejército israelí dijo que mató a un militante que se acercó a las tropas israelíes a través de la llamada Línea Amarilla, que divide la parte de Gaza controlada por Israel del resto del territorio. El Ministerio de Salud de Gaza dice que las fuerzas israelíes han matado a más de 370 palestinos desde el inicio de la tregua en octubre.

En el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, los militantes mataron a alrededor de 1.200 personas y tomaron a más de 250 como rehenes. Casi todos los rehenes o sus restos han sido devueltos en altos el fuego u otros acuerdos.

La ofensiva de Israel en Gaza ha matado a más de 70.100 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo el gobierno dirigido por Hamás. Está compuesto por profesionales médicos y mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por la comunidad internacional.

___

Grieshaber informó desde Berlín.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

