americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Netanyahu aprueba importante acuerdo de exportación de gas natural a Egipto

JERUSALÉN (AP) — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó el miércoles que aprobó un acuerdo de exportación de gas natural a Egipto por valor de 35.000 millones de dólares, el mayor pacto de gas en la historia de Israel. El acuerdo también podría ayudar a reparar las relaciones entre los dos países que se tensaron por la guerra en Gaza.

Una plataforma en el yacimiento de gas natural Leviatán, el 31 de enero de 2019, en el mar Mediterráneo, frente a la costa de Israel. (Marc Israel Sellem/Pool vía AP, Archivo)
Una plataforma en el yacimiento de gas natural Leviatán, el 31 de enero de 2019, en el mar Mediterráneo, frente a la costa de Israel. (Marc Israel Sellem/Pool vía AP, Archivo) AP

El gas será entregado a Egipto durante los próximos 15 años por la gigante energética estadounidense Chevron, un propietario clave del campo de gas frente a la costa de Israel en el mar Mediterráneo. Se espera que la mitad de los ingresos vayan a las arcas del Estado de Israel.

En una declaración videograbada, Netanyahu expresó que el acuerdo “fortalece enormemente la posición de Israel como una potencia energética regional y contribuye a la estabilidad en nuestra región”.

Egipto, que limita tanto con Israel como con Gaza, ha sido un mediador clave entre Israel y el grupo armado palestino Hamás, en el período previo al alto el fuego mediado por Estados Unidos que se acordó en octubre. El Cairo también ha criticado la ofensiva israelí que ha matado a miles de palestinos y causado destrucción generalizada en Gaza.

Egipto no confirmó de momento el anuncio de Netanyahu.

El ministro israelí de Energía, Eli Cohen, un aliado de Netanyahu, había retrasado el acuerdo con Egipto alegando que los términos no eran favorables para Israel. Sus demoras llevaron al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a cancelar un viaje a Israel en octubre.

Sin embargo, Cohen estuvo junto a Netanyahu durante el anuncio del miércoles por la noche y manifestó que apoyaba los términos finales del acuerdo.

Israel descubrió importantes campos de gas natural frente a su costa mediterránea a principios de la década de 2000 y comenzó a exportar gas, primero a Jordania y luego a Egipto, hace casi una década.

Por otra parte, los legisladores alemanes aprobaron ampliar un acuerdo de defensa para el sofisticado sistema de defensa antimisiles israelí Arrow 3, informó el miércoles el Ministerio de Defensa de Israel.

La expansión eleva el valor del acuerdo de 3.500 millones de dólares a 6.500 millones, convirtiéndolo en el mayor pacto de exportación de defensa israelí de la historia, según el ministerio. Alemania decidió comprar el Arrow 3 a Israel mientras busca fortalecer sus defensas aéreas contra Rusia.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: "La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado"

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter