Neres da doblete y Napoli gana la Supercopa de Italia con victoria sobre Bolonia

El brasileño David Neres, del Napoli, al centro, celebra tras anotar durante el juego de fútbol de la final de la Supercopa de Italia entre el Napoli y el Bologna en Riad, Arabia Saudita, el lunes 22 de diciembre de 2025. (AP Photo/Altaf Qadri) AP

Los equipos se enfrentaron en Riad para decidir un torneo jugado entre los ganadores y subcampeones de las competiciones de liga y copa de la temporada pasada.

El gol de apertura de Neres en el minuto 39 fue digno de ganar la copa, su magnífico disparo con el pie izquierdo desde 25 metros se curvó hacia la esquina lejana, sin dar ninguna oportunidad al estirado Federico Ravaglia en la portería del Bologna.

Su segundo gol mostró un lado diferente de su talento ofensivo, ya que, con casi una hora transcurrida, aprovechó un pase flojo de Ravaglia y despojó a John Lucumi antes de picar el balón sobre el portero postrado.

Fue la segunda vez que el ex extremo del Ajax y Sao Paulo anotó un doblete para el Napoli desde que se unió al club procedente del Benfica en agosto de 2024.

La victoria marcó el tercer triunfo del Napoli en la competición, tras las victorias en 1990 y 2014. El equipo de Antonio Conte ha ganado siete de sus últimos nueve partidos competitivos.

Se encuentra en tercer lugar en la Serie A, un punto detrás del AC Milan y dos puntos detrás del líder Inter de Milán.

FUENTE: AP