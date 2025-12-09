americateve

Nepal acusa a 55 personas y a una empresa china de inflar costos de aeropuerto en $74 millones

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Exministros, funcionarios de Nepal y una empresa china fueron acusados de corrupción por irregularidades financieras durante la construcción de un aeropuerto internacional en las afueras de Katmandú.

La Comisión para la Investigación del Abuso de Autoridad presentó el domingo casos contra 55 personas y la China CAMC Engineering Company Limited, uno de los casos más grandes de este tipo en la nación del Himalaya, acusándolos de inflar los gastos de construcción en más de 74 millones de dólares. Aún no está claro cuándo comenzará la audiencia.

Dos funcionarios de la empresa china han sido nombrados en los cargos presentados en el Tribunal Especial de Katmandú, que maneja casos de corrupción relacionados con tratos gubernamentales.

La licitación acordada con el gobierno en 2012 se fijó en 169,seis millones de dólares, pero los funcionarios nepaleses aumentaron la cantidad a poco más de 244 millones de dólares "en colusión con la empresa china", dijo la comisión.

El aeropuerto, en la ciudad turística de Pokhara, a 200 kilómetros (125 millas) al oeste de Katmandú, fue construido con un préstamo del Banco Exim de China. Se esperaba que atrajera a turistas extranjeros a la pintoresca ciudad, punto de partida de muchas rutas de senderismo en Nepal. Sin embargo, no logró atraer vuelos internacionales desde que comenzaron las operaciones en 2023, según informes locales.

Los casos judiciales en Nepal pueden tardar meses, si no años, en resolverse.

La corrupción está muy extendida en el país del sur de Asia. En septiembre, masivas manifestaciones contra la corrupción lideradas por jóvenes, que dejaron decenas de muertos, obligaron al gobierno a dimitir y se instaló una administración interina.

Las próximas elecciones están programadas para marzo.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

