Nembhard y Walker ayudan a Pacers a superar 117-114 a Thunder en revancha de finales

Jarace Walker, de los Pacers de Indiana, gesticula durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra el Thunder de Oklahoma City, el viernes 23 de enero de 2026, en Oklahoma City. (AP Photo/Gerald Leong) AP

Shai Gilgeous-Alexander anotó 47 puntos para los Thunder, el mejor equipo de la NBA, que también estaban mermados por lesiones con Jalen Williams, Isaiah Hartenstein y Alex Caruso entre los ausentes. Chet Holmgren añadió 25 puntos, 13 rebotes y tres bloqueos.

Fue el segundo y último enfrentamiento de esta temporada entre los Pacers y los Thunder, cuyos destinos han divergido desde que la estrella de Indiana, Tyrese Haliburton, se rompió un tendón de Aquiles al inicio del Juego siete de las finales de la NBA de la temporada pasada. Oklahoma City continuó para ganar su primer título y tiene el mejor récord de la liga (37-9), aunque los Thunder han disminuido el ritmo después de un inicio de 24-uno.