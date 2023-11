Wynn acuerda contrato con trabajadores hoteleros de Las Vegas

ARCHIVO - Miembros del Sindicato de Trabajadores Culinarios marchan por el Las Vegas Strip, 10 de agosto de 2023 en Las Vegas. Tras largas negociaciones, el sindicato de trabajadores hoteleros de Las Vegas dice que ha llegado a un acuerdo tentativo con la cadena hotelera Wynn Resorts. Era el último contrato que necesitaba el sindicato para evitar una huelga el 10 de noviembre, después de los acuerdos con Caesars Entertainment y MGM Resorts. (AP Foto/John Locher, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.