Venecia cobrará 5 euros a excursionistas de un día durante la temporada alta

ARCHIVO - Vista de la Plaza de San Marcos, Venecia, 8 de junio de 2019. Las autoridades venecianas presentaron el jueves 23 de noviembre de 2023 un plan piloto para cobrar a los excursionistas 5 euros (5,45 dólares) para entrar a la frágil ciudad lacustre durante los fines de semana de la temporada alta el año próximo. El objetivo es reducir las multitudes, alentar permanencias más prolongadas y mejorar la calidad de vida de los habitantes. (AP Foto/Luca Bruno, File) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved