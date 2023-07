Uruguayos prefieren comprar y hasta cortarse el pelo a precios de ganga en ciudades argentinas

Una empleada cuenta los pesos argentinos con los que la uruguaya Carolaine Sololuce pagó unos pantalones en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Argentina, a pocos kilómetros de la frontera con Uruguay. Sololuce compró los pantalones por 9.000 pesos argentinos, 18 dólares en el mercado negro. En Fray Bentos, Uruguay, le hubieran costado el equivalente de 48 dólares. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved