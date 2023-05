Una ley amenaza el empleo de cabras de pastoreo para prevenir incendios forestales en California

Jason Puopolo, superintendente de parques de la ciudad de West Sacramento (al frente), y Tim Arrowsmith, propietario de la empresa de pastoreo Western Grazers, miran un rebaño de ovejas pastando en West Sacramento, California, el 17 de mayo de 2023. Las cabras están muy solicitadas para despejar vegetación mientras California se prepara para la próxima temporada de incendios forestales, pero una ley de horas extras de los jornaleros amenaza con hacer quebrar el negocio del pastoreo. (AP Foto/Terry Chea) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved