Una investigación sobre corrupción en Croacia involucra al ministro de Salud y a otras personas

ARCHIVO -El ministro de Salud de Croacia, Vili Beroš, a la derecha, se codea para saludar al ministro de Salud francés, Olivier Veran, durante una reunión extraordinaria de ministros de Salud de la UE en Bruselas para discutir el brote del virus, 6 de marzo de 2020. (AP foto/Virginia Mayo, archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved