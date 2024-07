Una brusca subida de la factura eléctrica provoca protestas cerca de la capital de Pakistán

Seguidores del partido religioso paquistaní "Jamaat-e-Islami" participan en una sentada en la ciudad de Rawalpindi, Pakistán el sábado 27 de julio de 2024. Las protestas por fuertes subidas en las facturas eléctricas bloquearon una importante carretera a la capital de Pakistán el lunes, mientras unos 3.000 partidarios de un importante partido islamista mantenían una sentada pese a las lluvias del monzón. (AP Foto/W.K. Yousafzai) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.