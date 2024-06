Un vecindario de Ciudad de México mantiene con vida al emblemático Beetle de Volkswagen

Janette Navarro maneja su Beetle Volkswagen de 1996 por una empinada colina del vecindario de Cuautepec, en Ciudad de México, el viernes 21 de junio de 2024. Los taxistas como Navarro dicen que siguen utilizando los vochos porque los autos son asequibles y el motor situado en la parte trasera del vehículo les da más potencia para trepar las empinadas cuestas del vecindario. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una vista aérea del vecindario de Cuautepec, en Ciudad de México, el viernes 21 de junio de 2024. En el vecindario hay tantos Beetles Volkswagen antiguos que la zona se ha ganado el apoyo de "Vocholandia". (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El taxista Claudio García se sienta en su Volkswagen Beetle, al que ha apodado "Gualupita" por su esposa, en el vecindario de Cuautepec, en Ciudad de México, el viernes 21 de junio de 2024. Aunque algunos de los autos más antiguos traquetean por las calles, con la pintura descascarillada desde hace mucho por años de trajín, otros conductores, como García, mantienen sus autos adornados y en plena forma. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Taxistas que utilizan modelos Beetle de Volkswagen cambian una rueda pinchada en el vecindario de Cuautepec, en Ciudad de México, el viernes 21 de junio de 2024. Los mecánicos en la zona dicen que conducir un Beetle, o "vocho", como se los conoce en México, es una tradición en extinción porque las piezas han sido más difíciles de encontrar desde que Volkswagen detuvo la producción hace cinco años. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un volante desgastado de estilo de competición y un dispensador de monedas se ven en el interior de un Beetle de Volkswagen de la taxista Janette Navarro, en el vecindario de Cuautepec, de Ciudad de México, el viernes 21 de junio de 2024. Navarro comenzó a manejar vochos para trabajar hace ocho años como una forma de mantener a sus tres hijos y pagarles los estudios. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La taxista Janette Navarro conduce su Volkswagen Beetle de 1996 por una colina empinada en el vecindario Cuautepec, en Ciudad de México, el viernes 21 de junio de 2024. Navarro comenzó a manejar vochos para trabajar hace ocho años como una forma de mantener a sus tres hijos y pagarles los estudios.. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El Volkswagen Beetle azul del taxista Claudio García, al que llamó "Gualupita" por su esposa, se ve estacionado en el vecindario de Cuautepec, Ciudad de México, el viernes 21 de junio de 2024. Aunque algunos de los autos más antiguos traquetean por las calles, con la pintura descascarillada desde hace mucho por años de trajín, otros conductores, como García, mantienen sus autos decorados y en plena forma. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El Beetle de Volkswagen del taxista Claudio García, al que llamó "Gualupita" por su esposa, muestra un retrovisor lateral hecho a medida en el vecindario de Cuautepec, Ciudad de México, el viernes 21 de junio de 2024. Aunque algunos de los autos más antiguos traquetean por las calles, con la pintura descascarillada desde hace mucho por años de trajín, otros conductores mantienen sus autos decorados y en plena forma. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El taxista Rafael Ortega ayuda a los pasajeros a entrar en un Beetle de Volkswagen en el vecindario de Cuautepec en Ciudad de México, el viernes 21 de junio de 2024. El vecindario norteño tiene tantos Beetles, o "vochos", que se ha ganado el apodo de "Vocholandia". (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved