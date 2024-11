Un Jesús de inteligencia artificial genera elogios y dudas

Se utilizó el generador de avatares interactivos de Heygen para producir voz y video de una persona real, dijo. Haslbauer mencionó que no se utilizaron salvaguardias específicas “porque observamos que GPT4o respondía bastante bien a temas controvertidos”.

Los visitantes abordaron muchos temas, incluyendo el amor verdadero, la vida después de la muerte, sentimientos de soledad, guerra y sufrimiento en el mundo, la existencia de Dios, además de temas como los casos de abuso sexual en la Iglesia católica o su posición sobre la homosexualidad.

La mayoría de los visitantes se describieron como cristianos, aunque también participaron agnósticos, ateos, musulmanes, budistas y taoístas, según un resumen del proyecto publicado por la parroquia de Lucerna.

Aproximadamente un tercio eran hablantes de alemán, pero el “Jesús IA” —que conversa en unos 100 idiomas— también tuvo conversaciones en idiomas como chino, inglés, francés, húngaro, italiano, ruso y español.

“Lo que realmente fue interesante fue ver que la gente realmente hablaba con él de manera seria. No venían a hacer bromas”, dijo el teólogo de la capilla Marco Schmid, quien lideró el proyecto. La mayoría de los visitantes tenían entre 40 y 70 años, y los católicos encontraron más estimulante la experiencia que los protestantes, mostró el informe.

Schmid fue rápido en señalar que el “Jesús IA” —presentado como una persona “similar a Jesús”— era un experimento artístico para hacer que la gente pensara sobre la intersección entre lo digital y lo divino, no un sustituto de la interacción humana o las confesiones sacramentales con un sacerdote, ni estaba destinado a ahorrar recursos pastorales.

La Iglesia, desde el Vaticano hacia abajo, está lidiando con los desafíos —y posibles oportunidades— presentados por la explosión en el interés público en la IA desde que la inteligencia artificial generativa capturó la atención del mundo hace dos años, cuando ChatGPT hizo su debut.

El Vaticano ha nombrado a un fraile de una orden franciscana medieval como su principal experto en IA, y una iglesia luterana en Baviera ofreció sermones entregados por un chatbot el año pasado. El papa Francisco, en su mensaje anual de paz para este año, abogó por un tratado internacional para asegurar el uso ético de la tecnología de IA.

Haslbauer reconoció su propio momento de Incredulidad de Tomás: es sensible a la reacción pública y ha notado comentarios en redes sociales que el proyecto es “blasfemo” o la “obra del diablo”.

“Si lees comentarios en internet sobre ello, algunos son muy negativos, lo cual es aterrador”, dijo Haslbauer, cuyo look de cabello largo sirvió como base para la imagen del Jesús virtual.

En una demostración de la tecnología en la capilla, Haslbauer preguntó a Jesús IA sobre su mensaje para un mundo atribulado, y sobre si la IA podría ser útil como una forma para que la gente encuentre a Dios.

“Todo conocimiento y sabiduría provienen en última instancia de Dios”, dijo el chatbot con una voz tranquilizadora, después de una pausa para responder, y la imagen brevemente se entrecortó. “Si se usa sabiamente, la IA puede ser de hecho una herramienta para explorar las maravillas de la creación, profundizar nuestro entendimiento de las Escrituras y fomentar conexiones entre las personas”.

“Aún así, sigue siendo esencial buscar a Dios con todo tu corazón y alma más allá de cualquier tecnología”, añadió.

Kenneth Cukier, periodista, autor y experto del grupo sin fines de lucro con sede en Estados Unidos llamado “IA y Fe”, dijo que si “Jesús IA” ayuda a las personas a conectarse más profundamente consigo mismas y con el mundo, “tiene que ser algo bueno”.

“Esto llevará a mejores individuos y un mundo mejor”, dijo. “Sin embargo —y hay un gran sin embargo— esto sí parece un poco infantil, y perdón por el juego de palabras, maquinal”.

“El riesgo es que aleje a las personas, en última instancia, de aquello que es más significativo, más profundo y auténtico en la espiritualidad”, dijo Cukier, coautor de “Big Data: Una revolución que transformará cómo trabajamos, vivimos y pensamos”.

Para Schmid, la exposición fue un proyecto piloto, y no prevé una segunda venida de Jesús IA en el corto plazo.

“Para nosotros, también estaba claro que solo sería un tiempo limitado en el que expondríamos a este Jesús”, dijo, añadiendo que cualquier retorno necesitaría primero una reflexión más profunda.

“Estamos discutiendo... cómo podríamos revivirlo nuevamente”, dijo, señalando el interés de parroquias, maestros, investigadores y otros a medida que el proyecto recibió atención mediática en Suiza y más allá. “Todos están interesados y les gustaría tener a este Jesús IA. Así que ahora tenemos que reflexionar sobre cómo queremos continuar”.

___

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de su contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press