UE reprende a su representante en Austria por declaraciones sobre gas ruso

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 7 de marzo de 2018, el secretario general de la Comisión Europea, Martin Selmayr, aguarda el inicio de una reunión en la sede de la UE en Bruselas. El ejecutivo de la UE criticó enérgicamente a su representante en Austria por acusar al país de pagar "dinero sangriento" a Rusia por el suministro de gas, y ordenó su regreso a Bruselas el viernes 8 de setiembre de 2023. (AP Foto/Virginia Mayo, File) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.