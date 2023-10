UE ordena a biotecnológica Illumina anular su compra de empresa de detección de cáncer Grail

ARCHIVO - El comisionado de Justicia europeo Didier Reynders habla en el Parlamento Europeo, Estrasburgo, Francia, 14 de junio de 2023. La Unión Europea el jueves 12 de octubre de 2023 ordenó a la biotecnológica estadounidense Illumina que anule su compra por 7.100 millones de dólares de la empresa de detección de cáncer Grail porque realizó la transacción sin la aprobación de los reguladores del bloque de 27 naciones. (AP Foto/Jean-Francois Badias, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.