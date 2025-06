Trump dice que Irán e Israel tendrán un alto el fuego escalonado a implementarse en 24 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla desde la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, el sábado 21 de junio de 2025 después de que el Ejército estadounidense golpeara tres instalaciones nucleares y militares iraníes, sumándose a los esfuerzos de Israel por decapitar el programa nuclear del país, junto al vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. (Carlos Barria/Pool via AP)

“¡Esta es una guerra que podría haberse extendido por años y destruido todo Oriente Medio, pero no lo hizo, y nunca lo hará!”, manifestó Trump.

“Me complace informar que no hubo estadounidenses heridos, y que prácticamente no se causaron daños”, manifestó Trump en redes sociales. “Quiero agradecer a Irán por darnos un aviso anticipado, lo que hizo posible que no se perdieran vidas, y que nadie resultara herido. Quizás ahora Irán pueda proceder hacia la paz y la armonía en la región, y alentaré con entusiasmo a Israel a hacer lo mismo."