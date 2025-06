Trump dice que Irán e Israel han acordado un alto el fuego escalonado a implementarse en 24 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla desde la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, el sábado 21 de junio de 2025 después de que el Ejército estadounidense golpeara tres instalaciones nucleares y militares iraníes, sumándose a los esfuerzos de Israel por decapitar el programa nuclear del país, junto al vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. (Carlos Barria/Pool via AP)

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con reporteros el lunes 23 de junio de 2025, en la Casa Blanca en Washington. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved