Trabajadores de fábrica de Boeing se declaran en huelga tras rechazar oferta de contrato

Miembros de la Asociación Internacional de Maquinistas marchan hacia una sala del sindicato para votar una oferta de contrato realizada por el fabricante de aviones Boeing, el 12 de septiembre de 2024, en Renton, Washington. (AP Foto/Stephen Brashear)

Un trabajador de Boeing, con una máscara digital con la palabra "strike" ("huelga" en inglés), forma parte de un piquete al inicio de una huelga, en el exterior de una fábrica en Renton, Washington, el 13 de septiembre de 2024. (AP Foto/Lindsey Wasson)

Los miembros del Sindicato de Maquinistas de Boeing Dave Hendrickson, izquierda, y Steven Wilson, derecha, en la línea de piquete en la planta de ensamblaje de Renton, el viernes 13 de septiembre de 2024, en Renton, Washington. (Foto AP/John Froschauer)