Trabajadores de Boeing votan a favor de nuevo contrato y ponen fin a su huelga tras más de 7 semanas

Adrian Camez, un trabajador de Boeing en Seattle, aviva un fuego en un barril mientras otros empleados llegan a una votación sobre una nueva oferta de contrato de la empresa, el 4 de noviembre de 2024, en las instalaciones de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciale en Renton, Washington. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.