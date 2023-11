TikTok y Meta desafían nuevas normas digitales de la UE

ARCHIVO - Asistenttes visitan el puesto de Meta en la Conferencia de Creadores de Juegos 2023 en San Francisco, 22 de marzo de 2023. TikTok y Meta demandaron las nuevas normas de la Unión Europea diseñadas para contrarrestar la dominación de los gigantes y permitir una competencia más justa al dar a los usuarios mayores posibilidades de elección, se informó el jueves 16 de noviembre de 2023. (AP Foto/Jeff Chiu, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved