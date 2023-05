Tiendas Target realizan cambios en su mercadería LGBTQ+

ARCHIVO - Un trabajador recoge carritos en la playa de estacionamiento de una tienda Target, 9 de junio de 2021 en Highlands Ranch, Colorado. Target está retirando ciertos artículos de sus estanterías y realizando otros cambios en su mercadería LGBTQ antes del mes del Orgullo, debido a las reacciones intensas de algunos clientes, que incluyen enfrentamientos violentos con sus trabajadores. (AP Foto/David Zalubowski, File) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.