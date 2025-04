Tesla podría ser el más beneficiado de nuevas normas de notificación de choques de autos autónomos

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El secretario de Transporte estadounidense Sean Duffy ofrece una conferencia de prensa el 11 de marzo de 2025, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

El Departamento de Transporte anunció el jueves que ya no requerirá que los fabricantes de automóviles reporten ciertos tipos de choques no fatales, pero la excepción sólo se aplicará a vehículos parcialmente autónomos que utilicen los llamados sistemas de Nivel 2, el tipo que despliega Tesla. El CEO de Tesla, Elon Musk, se había quejado de que las antiguas normas de reporte ponían a su empresa en una mala posición .

Lo mismo opina Dan Ives de Wedbush Securities, quien señaló que el rival de Tesla, Waymo, no obtendrá una excepción,

Otros fabricantes de automóviles como Hyundai, Nissan, Subaru y BMW fabrican vehículos con sistemas de Nivel 2 que ayudan a mantener los autos en los carriles, cambiar la velocidad o frenar automáticamente, pero Tesla representa la gran mayoría en las carreteras. Los vehículos utilizados por Waymo y otros con sistemas que toman el control completo del conductor, llamados Sistemas de Conducción Automatizada, no se beneficiarán del cambio.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), que hace cumplir los estándares de seguridad vehicular, indicó que las nuevas normas no favorecen un tipo de sistema autónomo sobre otro, y que el conjunto de cambios que anunció ayudará a todos los fabricantes de automóviles autónomos.

“Ninguna empresa de ADS se ve perjudicada por estos cambios”, aseguró la agencia en un comunicado a The Associated Press, utilizando el acrónimo para Sistema de Conducción Automática. Agregó que los cambios también tienen sentido porque “con ADS, no hay conductor presente, lo que significa que se necesitan protocolos de seguridad más estrictos”.

Waymo declinó comentar para esta historia. La AP se comunicó con Tesla pero no recibió respuesta.

Bajo el cambio, cualquier choque de Nivel 2 que sea tan grave que necesite una grúa ya no será necesario reportarlo si no resulta en muerte, lesión o despliegue de airbag. Pero si se llama a una grúa para choques de vehículos que utilizan ADS, debe ser reportado .

La gran mayoría de los incidentes de vehículos parcialmente autónomos reportados bajo las antiguas normas de la NHTSA involucraron Teslas —más de 800 de un total de 1.040 choques en los últimos 12 meses, según una revisión de datos de la AP. No está claro cuántos de esos incidentes viales de Tesla requirieron que los vehículos fueran remolcados, porque una columna que solicita esa información en la base de datos está mayormente en blanco.

La NHTSA señaló después que se publicó la historia que sólo el 8% del total de choques reportados bajo los antiguos criterios fueron casos en que los vehículos parcialmente autónomos tuvieron que ser remolcados y no había otro factor de reporte de incidentes involucrado. No está claro sobre los casos donde no se proporcionó información de remolque.

El ajuste de la norma sobre choques fue parte de varios cambios descritos por el Departamento de Transporte como una forma de “simplificar” el papeleo y permitir que las empresas estadounidenses compitan mejor con China en la fabricación de vehículos autónomos. El Departamento añadió que también avanzará hacia regulaciones nacionales de conducción autónoma para reemplazar un confuso mosaico de normas estatales.

“Estamos en una contienda con China para innovar, y lo que está en juego no podría ser más elevado”, declaró el secretario de Transporte, Sean Duffy, el jueves. “Nuestra nueva estructura reducirá la burocracia y nos acercará a un solo estándar nacional”.

Los organismos supervisores de la seguridad vial temían que el gobierno de Trump eliminara por completo la norma de presentar reportes de la NHTSA.

El paquete de cambios se produjo días después que Musk confirmara en una llamada con inversores de Tesla que el fabricante de vehículos eléctricos comenzará el lanzamiento de taxis autónomos de Tesla en Austin, Texas, en junio. Waymo, que es propiedad de Alphabet, la empresa matriz de Google, ya tiene cibertaxis disponibles en esa ciudad y varias otras.

Musk ha argumentado que los requisitos de reporte anteriores eran injustos ya que los vehículos de Tesla utilizan todos sus sistemas de conducción parcialmente autónoma y, por lo tanto, registran más millas que cualquier otro fabricante de automóviles con dicha tecnología. Sostiene que sus vehículos son mucho más seguros que la mayoría y salvan vidas.

Las ventas de Tesla han caído en los últimos meses en medio de una reacción contra el apoyo de Musk a políticos de extrema derecha en Europa y su trabajo en Estados Unidos como jefe del grupo de reducción de costos del gobierno de Trump . La empresa ha apostado su futuro a la automatización completa de sus vehículos, pero ahora enfrenta una fuerte competencia de rivales, especialmente del fabricante chino BYD.

FUENTE: Associated Press