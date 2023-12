Tesla de Dinamarca se declara en conflicto solidario con los trabajadores en Suecia

ARCHIVO - Vehículos Tesla están alineados en una playa de estacionamiento en la fábrica de la empresa en Fremont, California, 18 de setiembre de 2023. El conflicto laboral en Tesla de Suecia se ha extendido a Dinamarca, donde el sindicato de los transportistas, el más grande del país, dijo el martes 5 de diciembre de 2023 que se declaraba en conflicto solidario contra la automotriz con sede en Texas. (AP Foto/Noah Berger, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved