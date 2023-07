Temen retroceso en igualdad racial en EEUU con últimos fallos de Corte Suprema

Makia Green está frente a su casa en Washington, 12 de junio de 2023. Como estudiante negra criada por madre soltera, Green cree que se benefició con un programa que daba ventajas a estudiantes de color de hogares con problemas económicos que le permitió ingresar a la Universidad de Rochester hace una década. Pero aún debe 20.000 dólares de su préstamo estudiantil. (AP Foto/Kevin Wolf) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved