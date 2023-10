Subastarán en Londres una botella del "whisky más codiciado"

Exhiben a la prensa una botella del whisky más valioso del mundo antes de una subasta en Sotheby's, Londres, jueves 19 de octubre de 2023. Después de seis décadas de añejamiento en barricas de jerez, se llenaron apenas 40 botellas de The Macallan 1926 en 1986. Esta botella de whisky tiene un valor estimado de 900.000 a 1.450.000 dólares. Se recibirán ofertas anticipadas a partir del 1 de noviembre de 2023. (AP Foto/Kin Cheung) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved