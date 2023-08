Subastan computadora que ayudó a iniciar el imperio Apple

La foto distribuida por la firma subastadora RR Auction muestra una computadora clásica Apple de los años 70 firmada por el cofundador de la empresa Steve Wozniak. Será subastada en Boston, se informó el 1 de agosto de 2023. (Nikki Brickett/RR Auction via AP)

Jobs le acercó a Paul Terrell, dueño de The Byte Shop en Mountain View, California, y él le dijo que estaba dispuesto a comprar 50 computadoras Apple-1, pero solo si estaban totalmente armadas, según RR. La Apple-1 fue una de las primeras computadoras personales que no requería trabajo de soldadura por parte del comprador, dijo RR, aunque no traía fuente de alimentación, caja, teclado ni monitor.