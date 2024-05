Su reembolso fiscal en EEUU podría ser más cuantioso este año. ¿Qué puede hacer con él?

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Un agente de boletos de American Airlines atiende a dos viajeros en el Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth, el martes 22 de noviembre de 2022, en Grapevine, Texas. Los expertos dicen que amortizar deudas y ahorrar para una emergencia siguen siendo las mejores cosas que uno puede hacer con su reembolso fiscal. Sin embargo, algunos consumidores están gastando el dinero en viajes y en adquirir muebles. (AP Foto/Tony Gutierrez)

“La deuda seguirá ahí”, dice Garcia. “Y mil dólares no va a ser una contribución importante. Pero es una buena cantidad para comprar algo como muebles”.

Megan McClelland, de 38 años, es asesora principal de una secundaria en Petaluma, California. Ella gastará su reembolso —un poco más de 1.000 dólares— en viajar a una despedida de soltera y una boda.

En octubre, los últimos préstamos estudiantiles que McClelland tenía pendientes de pago le fueron condonados a través del programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público, por lo que, por primera vez en años, no tiene deudas. Dijo que los 500 dólares que había presupuestado para los pagos mensuales de su préstamo estudiantil ingresan ahora a su cuenta de ahorros, de modo que para ella, el reembolso es una oportunidad de gastar “en cosas que probablemente no podría pagar de otro modo, o por las que me hubiera endeudado”.

Anteriormente, dijo McClelland, hubiera tenido que trabajar turnos extra, o aceptar un trabajo adicional en una bodega de vinos o en un servicio de banquetes, para irse de viaje, o pagar el viaje con su tarjeta de crédito. Ahora puede aprovechar el reembolso de impuestos.

“Desde mi perspectiva, puedo usar más el reembolso fiscal para ‘gastos en diversiones’”, concluyó.

Para finales del mes pasado, el IRS (siglas en inglés del Servicio Interno de Impuestos) había tramitado aproximadamente 141 millones de devoluciones fiscales y reembolsado cerca de 261.000 millones de dólares a los contribuyentes, 2,2% más que en esa misma época en 2023.

Matt Schulz, analista de crédito en jefe del mercado de préstamos en línea LendingTree, coincide en que amortizar una deuda y contribuir a los ahorros son dos de las soluciones financieras más sensatas a realizar con un reembolso de impuestos, aunque agrega que la gente debería hacer ambas en forma simultánea, en lugar de elegir entre una y otra.

“Si usted salda su deuda y no tiene ahorros, lo que ocurre es que la próxima vez que tenga un gasto de emergencia —como un neumático ponchado o llevar a su perro al veterinario— va a cubrir ese gasto con su tarjeta de crédito y estará endeudado de nuevo”, observó. “Si puede ir ahorrando poco a poco mientras va saldando sus préstamos puede romper ese ciclo de deuda en el que mucha gente se encuentra”.

Alev indicó: “La vida es corta, queremos recompensarnos. Y (con los reembolsos de impuestos) vemos diversas respuestas. Nuestro mejor consejo es utilizar ese reembolso para reencarrilar su vida financiera. Desde la copa del árbol, eso es lo que vemos y recomendamos”.

