Sony reporta aumento en ganancias por fuertes ventas de películas, videojuegos y música

ARCHIVO - El logotipo de Sony logo en la sede de Sony Corp. el 10 de mayo de 2022, en Tokio. Las ganancias de Sony aumentaron 34% en el último trimestre por las ventas de videojuegos, música y películas informó la empresa japonesa de electrodomésticos y entretenimiento, el martes 14 de mayo de 2024. (Foto AP/Eugene Hoshiko, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved