Singapore Airlines ofrece compensaciones a pasajeros del vuelo que sufrió turbulencias extremas

ARCHIVO - El Boeing 777-300ER de Singapore Airlines, delante, se ve estacionado tras el vuelo SQ321 de Londres a Singapur, que encontró fuertes turbulencias, en el aeropuerto internacional de Suvarnabhumi, cerca de Bangkok, Tailandia, el 22 de mayo de 2024. Singapore Airlines ha ofrecido compensaciones a los pasajeros de un vuelo que sufrió turbulencias extremas el mes pasado, según anunció la compañía el martes 11 de junio de 2024, tras un inusual incidente en el que murió un pasajero y docenas resultaron heridos.. (AP Foto/Sakchai Lalit, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.