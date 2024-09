Sindicato de actores de videojuegos pide huelga contra “League of Legends”

El Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) dijo que la compañía, Formosa Interactive LLC, intentó “cancelar” un videojuego no identificado afectado por la huelga poco después del inicio del paro laboral. El sindicato dijo que cuando Formosa se enteró de que no podía cancelar el juego, la compañía “transfirió en secreto el juego a una empresa fantasma y envió avisos de audiciones para elenco ‘no sindicalizado’”. En respuesta, el comité de negociación interactivo del sindicato votó unánimemente para presentar una acusación por prácticas laborales injustas contra la empresa ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales y convocar a una huelga contra “League of Legends” como parte de esa acusación.