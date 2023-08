Simon & Schuster es vendida a la firma KKR por 1.620 millones de dólares

ARCHIVO - Un libro publicado por Simon & Schuster se exhibe el 30 de julio de 2022 en Tigard, Oregon. La editorial Simon & Schuster fue vendida a la firma de capital privado KKR, meses después de que una jueza federal bloqueara su compra por parte de la editorial rival Penguin Random House. Paramount Global, la empresa matriz de la histórica editorial de libros, dijo el lunes 7 de agosto de 2023 la gigante de capital privado comprará Simon & Schuster por 1.620 millones de dólares en efectivo. (Foto AP/Jenny Kane, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.